Контрнаступление Украины началось и «украинцы добиваются прогресса», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. Мир станет опаснее, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, высказал он мнение. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что поддержка странами — членами организации Киева «сейчас имеет значение на поле боя». Он также добавил, что НАТО на саммите в июле усилит поддержку Киева.
Группа бойцов, входящих в состав «Кавказского легиона», захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона, сообщает сотрудник российских силовых структур. По его данным, выбираются дома в элитной застройке. Группа военных совместно с военнослужащими ВСУ дислоцировалась в частном двухэтажном доме, отметил источник агентства. Предположительно, помогал занять жилье советник командира «Легиона» Алексей Любинский, 1984 года рождения с позывным Херсон, прежде совершавший преступления в соседней Запорожской области
Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск взорвали в селе Первомайское пикап и здание, в котором дислоцировались военные Вооруженных сил Украины. Точным ударам на Донецком направлении способствовали данные наводчиков из отдельного разведбата «Спарта».
Система ПВО ВС РФ тем временем отбила попытку ВСУ ударить ракетами по городу Пологи в Запорожской области.
По Луганску нанесен удар с применением крылатых ракет Storm Shadow, передает «Интерфакс» cо ссылкой на СК РФ. По предварительной информации, по городу было выпущено не менее двух ракет такого типа, есть пострадавшие.
США не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине, они требуют от Киева результатов на поле боя любой ценой, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американской военной помощи Киеву. Никого не интересует судьба Украины, которая используется «в качестве железной биты против России», считает Антонов. По его мнению, политикам в США «нужен успех», чтобы оправдать свои действия «на украинском направлении», подтвердить целесообразность трат и продемонстрировать успехи в борьбе с РФ накануне выборов президента.
Усилия Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта оценили в странах Европы, которые посетил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, оценка оказалась позитивной. Посол напомнил, что с 15 по 28 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза, а также Россию. Во всех столицах он вел консультации о политическом урегулировании вопроса.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон получает от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывает это при планировании помощи. Новости о крупных потерях западной бронетехники в ходе наступления ВСУ власти США не комментируют. При этом они включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в ходе которого рассказал о ситуации на фронте и обсудил потребности военных. Он также отметил, что на юге и востоке страны ВСУ ведут тяжелые бои.
Залужный, по данным Politico, руководил операцией против «Северного потока». По данным американского издания, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.
Госдума готовит предложения об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в России. По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, варианты решения данного вопроса будут представлены уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет «о легализации», По словам Картаполова, законодатели намерены сформировать правовой статус компаний в соответствии с российским законодательством.
Минобороны в свое время приказало выплачивать премии за уничтоженную технику противника и приказ, безусловно, должен соблюдаться, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так Липовой отреагировал на слова Владимира Путина, который на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал сегодня же обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.
Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине 40-й пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн. В новый пакет войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и бронетехника.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военноcлужащего, отказавшегося выполнить приказ об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Мужчина покинул воинскую часть с оружием.
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