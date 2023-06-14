В НАТО увидели прогресс наступления ВСУ: новости СВО на утро 14 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Контрнаступление Украины началось и «украинцы добиваются прогресса», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. Мир станет опаснее, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, высказал он мнение. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что поддержка странами — членами организации Киева «сейчас имеет значение на поле боя». Он также добавил, что НАТО на саммите в июле усилит поддержку Киева.

Группа бойцов, входящих в состав «Кавказского легиона», захватила два квартала дорогостоящих особняков в престижном районе Херсона, сообщает сотрудник российских силовых структур. По его данным, выбираются дома в элитной застройке. Группа военных совместно с военнослужащими ВСУ дислоцировалась в частном двухэтажном доме, отметил источник агентства. Предположительно, помогал занять жилье советник командира «Легиона» Алексей Любинский, 1984 года рождения с позывным Херсон, прежде совершавший преступления в соседней Запорожской области

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск взорвали в селе Первомайское пикап и здание, в котором дислоцировались военные Вооруженных сил Украины. Точным ударам на Донецком направлении способствовали данные наводчиков из отдельного разведбата «Спарта».

Фото: МО Украины

Система ПВО ВС РФ тем временем отбила попытку ВСУ ударить ракетами по городу Пологи в Запорожской области.

По Луганску нанесен удар с применением крылатых ракет Storm Shadow, передает «Интерфакс» cо ссылкой на СК РФ. По предварительной информации, по городу было выпущено не менее двух ракет такого типа, есть пострадавшие.

США не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине, они требуют от Киева результатов на поле боя любой ценой, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет американской военной помощи Киеву. Никого не интересует судьба Украины, которая используется «в качестве железной биты против России», считает Антонов. По его мнению, политикам в США «нужен успех», чтобы оправдать свои действия «на украинском направлении», подтвердить целесообразность трат и продемонстрировать успехи в борьбе с РФ накануне выборов президента.

Усилия Пекина по мирному урегулированию украинского конфликта оценили в странах Европы, которые посетил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, оценка оказалась позитивной. Посол напомнил, что с 15 по 28 мая Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза, а также Россию. Во всех столицах он вел консультации о политическом урегулировании вопроса.

Фото: Luan Hai/Xinhua/Global Look Press Ли Хуэй

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон получает от Украины информацию о потерях вооружений на поле боя и учитывает это при планировании помощи. Новости о крупных потерях западной бронетехники в ходе наступления ВСУ власти США не комментируют. При этом они включили в очередной пакет поставок 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, в ходе которого рассказал о ситуации на фронте и обсудил потребности военных. Он также отметил, что на юге и востоке страны ВСУ ведут тяжелые бои.

Залужный, по данным Politico, руководил операцией против «Северного потока». По данным американского издания, диверсия на трубопроводах должна была состояться еще в мае 2022 года.

Госдума готовит предложения об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в России. По словам председателя комитета ГД по обороне Андрея Картаполова, варианты решения данного вопроса будут представлены уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что в данном случае речь не идет «о легализации», По словам Картаполова, законодатели намерены сформировать правовой статус компаний в соответствии с российским законодательством.

Минобороны в свое время приказало выплачивать премии за уничтоженную технику противника и приказ, безусловно, должен соблюдаться, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Так Липовой отреагировал на слова Владимира Путина, который на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне проведения военной операции. Президент подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал сегодня же обсудить этот вопрос с Министерством обороны России.

Фото: МО РФ

Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине 40-й пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн. В новый пакет войдут «критически важные» средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и бронетехника.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военноcлужащего, отказавшегося выполнить приказ об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Мужчина покинул воинскую часть с оружием.

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