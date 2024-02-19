В НАТО указали на ошибочный прогноз по Украине в 2023 году Адмирал Бауэр: надежды НАТО на ВСУ в 2023 году были слишком оптимистичными

Фото: МО Украины

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал крайне оптимистичным прогноз Запада по украинскому конфликту в 2023 году, пишет газета Financial Times. Он подчеркнул, что страны Запада надеялись на успех ВСУ из-за финансирования Киева и многочисленных поставок оружия этой стране. По словам военачальника, Запад теперь должен быть осторожным, чтобы не быть чрезмерно пессимистичным в 2024 году.

Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что, если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, в которых они нуждаются, они победят, — сказал Бауэр.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что стратегия Вооруженных сил Украины в 2024 году нацелена на дестабилизацию возможностей России в Крыму и достижение успеха на Черном море. По его словам, планы украинского командования реалистичны и основаны на том, что было сделано украинской армией в 2023 году.

Военный обозреватель Сун Чжунпин ранее предположил, что Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией. Также эксперт выразил мнение, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.