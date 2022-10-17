В НАТО стартуют учения по ядерному сдерживанию Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» продлятся до 30 октября

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В НАТО стартуют плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них примут участие 14 стран, будет задействовано около 60 самолетов. Учения пройдут с 17 по 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

В альянсе заявили, что они будут проводиться на северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании, и над Северным морем. Сообщается, что боевое оружие в данных учениях задействовать не станут.

По информации СМИ Бельгии, центром учения должна стать база ВВС страны Кляйн Брогель в провинции Лимбург. Согласно данным Бельгийской коалиции против ядерного оружия, там находятся ядерные боеголовки США. Официально власти не подтверждают эту информацию.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что учения являются ежегодными плановыми, они призваны обеспечить поддержание ядерных возможностей НАТО. Он также подчеркнул, что учения не связаны с кризисом на Украине.

Телеканал RTBF сообщил что ни один из задействованых в учениях самолетов не приблизится к границам РФ ближе, чем на 1000 километров. Несмотря на это, Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала отменить учения по причине напряженной международной обстановки. Там полагают, что в нынешней международной ситуации Бельгия становится потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта. особенно с учетом того, что в стране расположены штаб-квартира НАТО и главные институты Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы НАТО совместно с литовской армией проводят военные учения в районе Куршской косы недалеко от Калининградской области. Отмечается, что в ходе маневров специалисты отработают совместные действия по координации ведения огня с воздуха.