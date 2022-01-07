В НАТО созвали экстренную конференцию по предстоящим переговорам с Россией

Министры иностранных дел стран НАТО собрались на экстренную видеоконференцию, в ходе которой определят позицию Альянса для предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник в одной из европейских стран. Мероприятие проходит в закрытом формате.

Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия — НАТО, — сказал собеседник агентства.

В штаб-квартире Альянса официально заявляли, что темой совещания станут концентрация российских войск вблизи границы Украины и вопросы европейской безопасности.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Москва добивается гарантий нераспространения НАТО на восток и отсутствия у её границ угрожающих систем вооружения. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным накануне Нового года с этой позицией согласился.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил, что подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности будет «достаточно жёстким». Он подчеркнул, что российские предложения являются неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по этому вопросу.