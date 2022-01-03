Главы МИД НАТО обсудят ситуацию на границе РФ и Украины 7 января

Экстренная видеоконференция с участием глав МИД стран НАТО будет проведена 7 января. На ней руководители внешнеполитических ведомств обсудят требования России по вопросам европейской безопасности, в том числе ситуацию на границе РФ и Украины, говорится в сообщении Североатлантического альянса в Twitter. Отмечается, что онлайн-встреча станет подготовкой к Совету Россия — НАТО, который пройдёт 12 января.

Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу, 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (Крыма. — NEWS.ru) и вокруг неё и более широкие вопросы европейской безопасности, — говорится в сообщении.

Онлайн-мероприятие глав МИД организовано в преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО, запланированного на 12 января, где Россия планирует обсудить свои требования по ключевым вопросам европейской безопасности.

Ранее в Альянсе подтвердили дату проведения Совета, а также призвали Москву принять во внимание озабоченности НАТО и вести диалог на основании взаимности. В МИД России заявили, что основной темой встречи будут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе по нерасширению Альянса.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.