В НАТО сообщили о неготовности ответить России Адмирал Бауэр: НАТО не готова ответить России из-за проблем с инфраструктурой

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НАТО не сможет отреагировать на угрозу со стороны России в любом месте вдоль границ блока. Об этом заявил председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. По словам военного, которые приводит агентство Reuters, причиной являются недостатки в инфраструктуре, существующие в ряде стран.

В очень многих странах — не только на восточном фланге — существуют недостатки в инфраструктуре, — сказал Бауэр.

В свою очередь бывший главком армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес рассказал агентству, что в случае переброски тяжелой техники из-за океана возникнет проблема с пропускной способностью железнодорожной сети Европы и с разницей в ширине колеи.

У нас недостаточно транспортных мощностей или инфраструктуры, позволяющей быстро перемещать силы НАТО по Европе, — сказал Ходжес.

Он также заявил о наличии в Европе слишком большого количества узких и крутых дорог, о недостатке информации о маршрутах и мостах, а также о «парализующей» бюрократии.

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Резолюция, согласованная по итогам саммита Альянса в Мадриде, опубликована на сайте организации. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут Международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплатам ущерба.

Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом. На пленарной сессии в Страсбурге 21 ноября депутаты должны были проголосовать по соответствующей резолюции.

26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». Также в Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим.