В НАТО согласовали сумму военной помощи Украине на следующий год Reuters: в НАТО договорились выделить Киеву €40 млрд в 2025 году

Фото: defense.gov

Страны НАТО договорились предоставить Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году, пишет Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата. Отмечается, что лидеры государств-членов Альянса подпишут соответствующий документ на саммите, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Как пишет агентство, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обращался к странам Блока с просьбой сохранить военную помощь Украине на прежнем уровне. До этого источник из Госдепа рассказал, что Украина получит «хорошие новости» в своем стремлении приобрести больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне. По его словам, Киев последние несколько месяцев просит больше поставок ПВО.

Кроме того, в НАТО намерены назначить чиновника, ответственного за долгосрочную помощь Украине. Им станет гражданский, который будет присутствовать в Киеве. Выбранное лицо будет отчитываться перед новым командованием в Висбадене и перед штаб-квартирой Альянса в Брюсселе.

В конце июня Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине. Так, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд. На текущий момент общий объем помощи Киеву достиг $7,6 млрд. В то же время Украина обязана в 2024 году вернуть организации по своим долгам $2,9 млрд.