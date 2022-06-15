В НАТО решили укрепить восточный фланг Столтенберг: НАТО расширит свое присутствие на востоке Европы с батальонного до бригадного уровня

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Министры обороны НАТО обсудят возможность укрепления восточного фланга посредством развертывания новых подразделений и формирования оружейных складов, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе. Он добавил, что блок расширит свое присутствие в восточноевропейских странах с батальонного до бригадного уровня.

Я приветствую намерения Германии усилить ее участие в Литве, где она возглавляет нашу боевую группу НАТО и переоснастить ее в более мощную боевую бригаду. Другие члены НАТО также находятся в процессе рассмотрения возможностей развития блока, — сказал Столтенберг.

Ранее заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ заявил, что Альянс может больше не придерживаться обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе после начала специальной операции России на Украине. Речь идет об Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между России и НАТО. Он добавил, что военный союз теперь может размещать свой войска в Восточной Европе. По его мнению, эти планы поспособствуют «созданию прочной позиции на восточном фланге».