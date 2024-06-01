В НАТО сделали важный вывод из конфликта на Украине Бауэр: конфликт на Украине показал необходимость разработок дешевого оружия

Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, его слова приводит ТАСС. В качестве примера он привел ситуацию, при которой беспилотник стоимостью $10 тысяч уничтожает танк стоимостью $10 млн или ракета за $3,5 млн применяется для ликвидации этого же дрона.

Нужны другие решения, помимо тех, которые у нас есть. Нам необходимо сбалансировать количество высококачественного, очень дорогого оружия, которым мы располагаем, в пользу более дешевого оружия для менее ценных целей. Это один из результатов этой войны [на Украине], — пояснил он.

Ранее стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, разработал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе «Депеша». Также разработчики создали роботизированный комплекс «Багги», управляемый через джойстик и планшет. Отмечается, что оба устройства способны поражать живую силу и технику противника, а также укрепления типа «зубы дракона».

В начале мая американский предприниматель Илон Маск отмечал, что управляемое человеком оружие устарело для современных войн. Так он отреагировал на слова американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники станут будущим войны. Маск рекомендовал властям США осознать эту трансформацию военных действий. Это изменит мировой баланс сил, пояснил он.