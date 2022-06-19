В НАТО рассказали, за счёт чего Киев сможет вернуть под контроль Донбасс Столтенберг: поставки оружия позволят Украине вернуть под контроль Донбасс

Фото: Alejandro Martanez Valez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецкой газетой Bild am Sonntag назвал фактор, который, как он считает, способен помочь Украине вернуть под свой контроль Донбасс. По его словам, «освободить» территории Киеву помогут поставки современного вооружения, сообщает РИА Новости.

Глава НАТО пояснил, что для этого Украине потребуется «ещё большее количество современного вооружения».

НАТО продолжит поддерживать Украину в её самообороне, но [Альянс] не является частью конфликта, — отметил Столтенберг.

Он заверил, что военно-политический блок не станет посылать на Украину своих солдат, добавив, что конфликт в республике может «длиться годы».

Ранее стало известно, что глава НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников готовиться к затяжному по времени конфликту на Украине. Он считает, что Альянсу нужно поддерживать Киев весь «военный» период. Столтенберг также заявил, что делать это нужно даже ценой высоких затрат, причём это касается не только техники.