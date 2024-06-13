В НАТО рассказали, сколько военных Альянса находятся в готовности НАТО: более 300 тысяч солдат находятся в состоянии высокой степени готовности

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Более 300 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности, рассказал представитель Альянса AFP. Отмечается, что состояние высокой степени готовности предполагает, что командиры НАТО могут развернуть эти силы в течение 30 дней.

То, чем располагают союзники, значительно превышает установленные нами 300 тысяч... Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности, — сказал чиновник НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание Макрона о возможной отправке войск на Украину является важным и очень опасным. По его словам, французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт. Как отметил Песков, это очень опасная тенденция и Россия за ней наблюдает.