В НАТО рассказали об уроках конфликта на Украине для Альянса Глава Военного комитета НАТО Бауэр: Альянс должен извлечь уроки из украинского конфликта

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Странам НАТО следует извлечь уроки из конфликта на Украине, заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета Альянса Роб Бауэр. По его мнению, Блоку надлежит быть готовым «окопным войнам в стиле Первой мировой войны», но в то же время уметь противостоять атакам беспилотников.

Мы должны готовиться к будущему, но также быть в состоянии вести войну прошлого, — сказал Бауэр.

Он пояснил, что в ближайшие годы странам НАТО следует заниматься развитием противовоздушной обороны (ПВО) и наращиванием запасов боеприпасов. Бауэр также отметил, что не всем членам Альянса необходимы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, большинству достаточно систем средней дальности. Большое значение, по его мнению, будут иметь и системы, способные запускать ракеты по наземным целям как с земли, так и с воздуха.

Адмирал добавил, что Россия также учтет свои ошибки в ходе конфликта и восстановит вооруженные силы. Он подчеркнул, что НАТО не следует недооценивать РФ.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Альянс в кратчайшие сроки расширит присутствие боевых групп на восточном фланге до бригадного уровня. Он также призвал нарастить производство боеприпасов для поддержки Украины и безопасности стран Блока.