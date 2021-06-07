В НАТО рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/58cf80d2-c793-11eb-aec4-96000091f725_660.jpg Мирча Джоанэ Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look press

В НАТО ожидают, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена даст возможность для конструктивного диалога Москвы с Альянсом. Об этом на конференции по поддержке демократии и борьбе с коррупцией Zero Corruption рассказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Его слова приводит РИА Новости.

Джоанэ выразил уверенность в том, что американский президент станет прямо высказываться о дестабилизирующем поведении России по разным направлениям и областям. Кроме того, подчеркнул он, лидеры будут говорить о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, изменении климата. И это очень хорошо для стратегической стабильности. По этим вопросам необходима совместная работа.

Я рассчитываю на откровенную встречу, в ходе которой можно будет пытаться найти решения по вопросам, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, — добавил замгенсека НАТО.

Ранее в разговоре с журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня в Женеве расскажет, что ждёт Москву в случае агрессивных действий.

Он подчеркнул, что Байден встретится с Путиным не вопреки этой «агрессии», а из-за неё.