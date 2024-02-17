Столтенберг заявил о проблемах в НАТО Столтенберг заявил о возникших проблемах с военными запасами НАТО

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о проблемах Альянса с военными запасами и добавил, что военно-политический блок сильнее России. По его словам, эти недостатки выявил конфликт на Украине, сейчас же Альянс занят наращиванием военного производства.

НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы сильнее России, — сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Столтенберг заявлял, что группа государств — членов НАТО решила поставить миллион беспилотных летательных аппаратов Украине. При этом он не уточнил, кто именно вошел в это объединение и в какие сроки предполагается передать Киеву такое количество аппаратов.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин допустил, что конфликт на Украине может продлиться и три года, и пять лет. По его мнению, Запад готов продолжать его до истощения российских ресурсов, а руководство России так и не сообщило, где проходит граница специальной военной операции.

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность «спецпосланника» по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять действующий генеральный секретарь НАТО. Отмечалось, что в задачи «наместника» на Украине будет входить недопущение действий украинских властей, которые не были согласованы с Вашингтоном и Лондоном.