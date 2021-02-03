В НАТО прокомментировали продление ДСНВ между РФ и США

https://static.news.ru/photo/8bf81858-6630-11eb-a276-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

В НАТО прокомментировали продление Договора СНВ-3 между Россией и США. В Альянсе его считают ядром международной стабильности.

НАТО с удовлетворением принимает и полностью поддерживает договорённость США и РФ, направленную на продление ДСНВ на пять лет, — говорится в сообщении.

В нём также подчёркивается, что обе страны вновь выражают поддержку исполнению международных обязательств в связи с договором. Также ДСНВ способствует активному диалогу по путям улучшения стратегической безопасности.

Тем не менее в НАТО отметили, что продолжат бороться с проблемами, которые якобы создаёт Россия. В Альянсе, правда, не уточнили, что это за проблемы, и подчеркнули, что несмотря на сотрудничество Москвы и Вашингтона, в любом случае будут работать над агрессией со стороны РФ.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия уведомила США о процедурах по продлению договора СНВ-3. В Вашингтоне выразили надежду на скорое завершение процесса. Об этом рассказал посол Соединённых Штатов в РФ Джон Салливан.

Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.