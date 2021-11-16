В НАТО прокомментировали испытания российского противоспутникового оружия

Испытания противоспутникового оружия, якобы проведённые РФ, назвали в США «безрассудным поступком» со стороны Москвы. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета ЕС по обороне в Брюсселе, сообщает ТАСС.
По утверждению генсека, испытания
[Проведённые испытания] демонстрируют, что Россия разрабатывает новые системы вооружений, — добавил он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый российский спутник. По словам Шойгу, образовавшиеся фрагменты спутника не опасны для какой-либо деятельности.
Об этом же сообщили и в пресс-службе Минобороны, отметив, что США в 2020 году создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой является создание комплексного военного преимущества в космосе. Кроме того, Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства.