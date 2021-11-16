В НАТО прокомментировали испытания российского противоспутникового оружия

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Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам, сообщает МИД Армении. В ведомстве также обвинили Баку в нарушении трёхстороннего заявления, заключённого между лидерами России, Азербайджана и Армении.

В заявлении говорится, что Армения призывает международное сообщество отреагировать на напряжённость на армяно-азербайджанской границе. Призываем отреагировать Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей на действия, подрывающие региональный мир и...