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В НАТО прокомментировали испытания российского противоспутникового оружия

16:18, 16 ноября 2021
В НАТО прокомментировали испытания российского противоспутникового оружия Фото: Xander Heinl, via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press
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Испытания противоспутникового оружия, якобы проведённые РФ, назвали в США «безрассудным поступком» со стороны Москвы. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета ЕС по обороне в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По утверждению генсека, испытания привели к созданию большого количества космического мусора, который угрожает безопасности Международной космической станции.

[Проведённые испытания] демонстрируют, что Россия разрабатывает новые системы вооружений, — добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый российский спутник. По словам Шойгу, образовавшиеся фрагменты спутника не опасны для какой-либо деятельности.

Об этом же сообщили и в пресс-службе Минобороны, отметив, что США в 2020 году создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, одной из главных целей которой является создание комплексного военного преимущества в космосе. Кроме того, Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства.

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