В НАТО призвали Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений. Сейчас, по его словам, в Альянсе такую прозрачность «не наблюдают», сообщает РИА Новости.

Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности, пока мы эту прозрачность не наблюдаем, — заявил генсек НАТО.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин до этого сообщил, что Белоруссия планирует с Россией провести учения по прикрытию южных границ — с Украиной .

Ранее сообщалось, что при обсуждении помощи Киеву со стороны Альянса необходимо различать защиту членов НАТО и поддержку, которую могут получить партнёры. Об этом также заявил Столтенберг. Он пояснил, что союзникам Альянс гарантирует защиту в рамках пятой статьи устава, а Украина — это партнёр, которого высоко ценят, предоставляют политическую и практическую поддержку.

Столтенберг добавил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность и обеспечивает военное присутствие для защиты только членов Альянса.

Кроме того, он заявил, что любое применение Россией силы в отношении Украины будет иметь для Москвы «последствия и цену». Он призвал российскую сторону снизить напряжённость в отношениях с Киевом и заверил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.