В НАТО призвали Россию и Белоруссию к прозрачности при военных учениях
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
21:28, 30 ноября 2021
Фото: mil/vk.com
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Белоруссию проявлять прозрачность при проведении военных учений. Сейчас, по его словам, в Альянсе такую прозрачность «не наблюдают», сообщает РИА Новости.
Россия и Белоруссия имеют право тренировать своих военных на своей территории. Но мы хотим видеть больше прозрачности, пока мы эту прозрачность не наблюдаем, — заявил генсек НАТО.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин до этого сообщил, что Белоруссия планирует с Россией провести учения по прикрытию южных границ — с Украиной.
Ранее сообщалось, что при обсуждении помощи Киеву со стороны Альянса необходимо различать защиту членов НАТО и поддержку, которую могут получить партнёры. Об этом также заявил Столтенберг. Он пояснил, что союзникам Альянс гарантирует защиту в рамках пятой статьи устава, а Украина — это партнёр, которого высоко ценят, предоставляют политическую и практическую поддержку.
Столтенберг добавил, что НАТО гарантирует коллективную безопасность и обеспечивает военное присутствие для защиты только членов Альянса.
Кроме того, он заявил, что любое применение Россией силы в отношении Украины будет иметь для Москвы «последствия и цену». Он призвал российскую сторону снизить напряжённость в отношениях с Киевом и заверил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.