В НАТО призвали подумать, каким будет мир после конфликта на Украине МИД Норвегии: НАТО надо думать о мировом порядке после украинского конфликта

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Страны — члены НАТО должны начать думать о том, какой будет мир после окончания конфликта на Украине, заявил в ходе своего выступления министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. По его словам, участники встречи должны согласиться с тем, что трансатлантическое сотрудничество полезно как Соединенным Штатам, так и европейским странам, передает ТАСС.

[Успехом саммита были бы] решительная демонстрация единства, решительная демонстрация готовности поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, решительное признание наличия проблем помимо Украины. Нам уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть мировой порядок после войны на Украине, — сказал Эйде.

Глава норвежского МИД также прокомментировал возможность вступления в Альянс Украины, отметив, что это может произойти только после окончания украинского кризиса. По его словам, НАТО не намерено «импортировать» в блок продолжающийся конфликт. Он подчеркнул, что для Альянса по-настоящему важно, чтобы «Россия не выиграла».

Ранее стало известно, что Нидерланды выдали лицензию на поставку истребителей F-16 Украине. Известно, что правительство хотело выдать лицензию максимально быстро, пока у власти не оказался новый кабинет министров. Кроме Нидерландов, истребители украинской стороне обещали поставить Норвегия, Дания и Бельгия.