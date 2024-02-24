Генсек НАТО обратился к украинцам в годовщину СВО Генсек НАТО назвал «крайне серьезной» ситуацию на фронте на Украине

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Ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украина сохраняет «независимость» благодаря решимости жителей страны и крупной поддержке государств Запада. Заявление Столтенберга в связи со второй годовщиной СВО приводит пресс-служба Североатлантического альянса.

Ситуация на поле боя остается крайне серьезной, — констатировал чиновник.

По словам генсека, союзники Украины намерены продолжить помогать ей, а совсем недавно они договорились о новом пакете поставок на миллиарды долларов. Также Йенс Столтенберг анонсировал «дополнительную поддержку», но не уточнил, в чем именно она заключается. Помимо этого, генсек НАТО заявил, что Украина очень близка к вступлению в Альянс.

Только за последние дни и недели союзники по НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они охватывают такие ключевые возможности, как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера. А также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Ожидается дополнительная поддержка, — заявил он.

Ранее глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш обратился к странам НАТО с просьбой ввести обязательный призыв граждан в армию. По его мнению, это «хорошая идея», а такой шаг «изменил бы ситуацию».