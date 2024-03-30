В НАТО признали, что Россия не намерена нападать на Альянс Адмирал Бауэр: Россия не планирует нападать на какую-либо страну НАТО

Фото: nato.int

На сегодняшний день НАТО не наблюдает каких-либо признаков того, что Россия собирается нападать на страны — участницы военного блока, заявил глава Военного комитета Североатлантического Альянса голландский адмирал Роб Бауэр, чьи слова приводит газета The Baltic Times. Он выразил уверенность, что прямая угроза такого плана отсутствует.

Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну — члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза, — заявил Бауэр.

Глава Военного комитета НАТО добавил, что при этом Россия якобы имеет определенные амбиции вне Украины. По мнению Бауэра, в связи с этим Альянсу следует быть более подготовленным в целом. Адмирал отметил, что применение статьи устава НАТО о коллективной обороне допускается только при прямом нападении на одну из стран Блока.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действия руководства НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелены на подготовку потенциального конфликта с Москвой. В ведомстве отметили, что Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, расширяя румынскую авиационную базу. Там добавили, что будут наблюдать за действиями Румынии.