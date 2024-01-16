В НАТО признали, что Россия «активно наступает» на Украине Столтенберг: Россия активно наступает по многим направлениям на Украине

Фото: МО РФ

Россия активно наступает по многим направлениям на Украине, заявил в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. При этом он признал провал летней кампании ВСУ и призвал «никогда не недооценивать Россию».

Ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало тех результатов, на которые мы все надеялись... Мы никогда не должны недооценивать Россию, — заявил Столтенберг.

В конце декабря Столтенберг сообщал, что за последние недели обстановка на линии боевого соприкосновения не изменилась. В частности? Вооруженным силам Украины так и не удалось прорвать оборону армии России. Это было обусловлено тем, что у российских войск было достаточно времени на подготовку оборонительных рубежей, считал он. Кроме того, украинская армия находится в тяжелом положении из-за отсутствия достаточного количества самолетов, необходимых для поддержки наземных подразделений.

Ранее Столтенберг заявил, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. Он признавал, что члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.