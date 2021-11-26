В НАТО пригрозили России «последствиями» в случае нападения на Украину

Любое применение Россией силы в отношении Украины будет иметь для Москвы «последствия», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал российскую сторону снизить напряжённость в отношениях с Киевом. Его слова приводит РИА Новости.

Мы призываем Россию в ситуации с Украиной снизить напряжённость и действовать прозрачно, а также посылаем чёткий сигнал о том, что любое применение силы против Украины будет иметь для России последствия и цену, — сказал Столтенберг.

Накануне он заявил, что Альянс готов обсуждать с Москвой ситуацию на Украине, в том числе в рамках Совета Россия — НАТО.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее допустил вероятность войны с Россией. При этом он отметил, что в ряде СМИ проводится большая информационная кампания, направленная на нагнетание ситуации.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия готовится к вторжению на Украину и в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке. Авторы статьи предположили, что вторжение может начаться не ранее января 2022 года.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.