НАТО пригрозила размещением ядерного оружия США в Восточной Европе

Ядерное оружие Соединённых Штатов может оказаться в Восточной Европе. Такой исход событий возможен, если Германия откажется от его размещения на своей территории, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине.

Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии, — сказал он.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о возможных сценариях реализации программ сдерживания НАТО, заявила, что Альянс в случае необходимости готов применить атомное оружие в конфликте с Россией. После этого военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны России, где ему вручили ноту в связи с подобными высказываниями.

Позднее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что вывод американского ядерного оружия из ФРГ может дестабилизировать ситуацию в Европе. По мнению чиновника, после вывода вооружения США Германия останется не защищённой от агрессии других государств.