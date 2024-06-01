В НАТО пригрозили использовать пятую статью в ответ на кибератаки Бауэр: НАТО может использовать пятую статью устава из-за кибератаки

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Кибератака на одну из стран НАТО может стать поводом для применения пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил глава Военного комитета организации адмирал Роб Бауэр на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре. Этот пункт подразумевает коллективный ответ всех стран военного блока на атаку на одно из государств-членов, пишет ТАСС.

Не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и, в качестве результата дебатов, для выполнения последующих процедур, — отметил Бауэр.

При этом он подчеркнул, что необходимо будет точно установить, что атака исходила именно от руководства конкретного государства, а не от частного лица. Иначе будет непонятно, с кем воевать, пояснил глава Военного комитета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае серьезной кибератаки на одну из стран — участниц Альянс может задействовать пятый пункт Североатлантического договора. Он напомнил, что в этом случае союзники имеют право предпринять любые необходимые действия, в том числе военные. Генсек НАТО предупредил именно Россию о том, что меры будут серьезными.

В начале мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что утверждения Госдепа США о том, что российские спецслужбы причастны к кибератакам в Европе, являются лживой пропагандой. По его словам, подобные шаги с американской стороны подрывают международную информационную безопасность.