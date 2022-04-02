В НАТО предсказали усиление конфликта на Украине

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе церемонии в честь 18-летия со дня присоединения Румынии к НАТО заявил, что альянс предвидит ухудшение ситуации на Украине, сообщает ТАСС. В связи с этим организация пока не видит условий для мирного урегулирования конфликта.

Мы предвидим интенсификацию конфликта на восточном фланге и на юге, что не позволяет нам пока увидеть условий для мирного урегулирования, — подчеркнул он.

По словам Джоанэ, на фоне обострившейся ситуации Румыния полностью интегрируется в НАТО, что позволит Североатлантическому альянсу стереть грань между союзниками на западе и востоке Европы.

Он также анонсировал принятие решений «со стратегическими последствиями для постоянного, прочного и сбалансированного присутствия НАТО на восточном фланге» на предстоящем саммите альянса в Мадриде.

Ранее в Финляндии выразили желание поскорее присоединиться к Североатлантическому альянсу. Финский премьер-министр Санна Марин призвала участников съезда Социал-демократической партии страны как можно скорее пересмотреть пересмотреть вопрос членства в НАТО. Она выразила беспокойство по поводу последствий, с которыми может столкнуться страна при любом развитии событий и подчеркнула, что ей неизвестно, чтобы какая-либо страна-участница альянса выступала против присоединения Финляндии к организации.