В НАТО предостерегли Армению от эскалации конфликта

https://static.news.ru/photo/53c8b5d8-7791-11eb-954a-96000091f725_660.jpg Оана Лунгеску Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении и призывает стороны избегать эскалации конфликта, а также решать все разногласия мирно в рамках конституции. Об этом сообщила официальный представитель Альянса Оана Лунгеску.

Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в нашей стране - партнёре Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично, в соответствии с конституцией, — написала она в Twitter.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia . Itâs important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armeniaâs constitution. — Oana Lungescu (@NATOpress) February 25, 2021

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий в Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам, писал NEWS.ru.