В НАТО пожаловались на истощение оружейных запасов из-за Украины Столтенберг: оружейные запасы Альянса истощаются на фоне помощи Киеву

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Вооружённые силы Украины

У НАТО возникли проблемы из-за оказания военной помощи Украине, заявил в интервью Die Welt генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что на фоне поддержки Киева запасы оружия и боеприпасов блока постоянно истощаются.

Наша поддержка Украины неуклонно истощает запасы оружия и боеприпасов НАТО. Это было правильным решением, поскольку нам необходимо срочно снабдить Украину всем, что есть в нашем распоряжении, — заметил генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что блок намерен продолжить поставки на Украину, для чего НАТО необходимо пополнить собственные оружейные запасы. Он добавил, что отношения Альянса с промышленниками расширяются.

Ранее замгенсека Мирча Джоанэ сказал, что НАТО в кратчайшие сроки расширит присутствие боевых групп Альянса на восточном фланге до бригадного уровня. Он также призвал нарастить производство боеприпасов для поддержки Украины и безопасности стран военно-политического блока.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.