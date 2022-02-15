В НАТО получили запрос Украины о международной помощи в случае чрезвычайных ситуаций «различного характера», которые способны затронуть гражданское население страны. Об этом заявили представители альянса. Они объяснили, что запрос был направлен в связи с подготовкой госслужбы страны к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года Евро-атлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины, — говорится в сообщении.

Об ответе на данный запрос не сообщается.

EADRCC представляет собой главный механизм НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации гражданского характера в Евро-Атлантическом регионе.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно эти обвинения отвергала.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.