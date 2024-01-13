В НАТО озвучили предположения по поводу завершения конфликта на Украине Замгенсека НАТО Джоанэ: конфликт РФ и Украины может не закончиться в 2025 году

Фото: МО РФ

Конфликт между Россией и Украиной будет идти долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24. По его словам, ни у одной стороны нет возможности одержать победу.

Этого не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом, — сказал он.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран — членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал, что эти действия вынудят Россию на ответные меры.

Позднее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные российские удары по военным объектам на Украине шокировали НАТО. Он отметил, что страны Альянса передали Киеву свыше трети своих ракет и одни из лучших радаров для укрепления ПВО, тем не менее российские силы свели на нет все эти усилия. В итоге успехи России в рамках спецоперации на Украине привели к расколу в Альянсе, добавил на эту тему экс-помощник министра обороны США Час Фриман.

Перед этим спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что Украина не располагает средствами ПВО, способными перехватить все российские ракеты С-300. Так в эфире украинского телевидения он ответил на вопрос о возможностях армии по защите Харькова.