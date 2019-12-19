https://static.news.ru/photo/9cceb588-22ac-11ea-8029-fa163e074e61_660.jpg Истребители МиГ-31БМ Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские истребители МиГ-31 могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии. Не исключено, что для этого Россия и модернизировала взлётно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Такое мнение высказано в статье, опубликованной газетой Berlingske, выходящей в Дании, стране, являющейся одним из основателей НАТО. Её автор отмечает, что теперь с архипелага могут взлетать российские боевые самолёты, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

По мнению издания, в настоящее время Москве начали приносить плоды усилия, которые она прилагала для наращивания военной мощи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сценарии активных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку Альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, к 2024 году ожидается увеличение данного показателя на $400 млрд.