Российские истребители МиГ-31 могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии. Не исключено, что для этого Россия и модернизировала взлётно-посадочную полосу на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Такое мнение высказано в статье,
По мнению издания, в настоящее время Москве начали приносить плоды усилия, которые она прилагала для наращивания военной мощи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сценарии активных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку Альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, к 2024 году ожидается увеличение данного показателя на $400 млрд.
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