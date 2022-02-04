В НАТО ответили на вопрос о расколе в Альянсе из-за Украины

В НАТО нет раскола относительно вопросов помощи Украине. Об этом заявил в эфире телеканала France 24 заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. Он отметил, что блок не оказывает централизованной военной помощи Киеву, однако не запрещает делать этого отдельным своим членам.

У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине, — сказал Джоанэ.

По его словам, решение отдельных представителей НАТО поставлять оружие Киеву не должно разделять союзников.

Джоанэ также рассказал, что Альянс принял решение направить на Украину группу специалистов по кибербезопасности. Они помогут бороться с «дезинформацией», которую якобы распространяет Россия.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что слова Запада о поддержке суверенитета Украины всего лишь дымовая завеса, а непрекращающийся процесс поставки вооружения на украинскую территорию со стороны членов НАТО, твердящих об укреплении обороноспособности страны, является де-факто провокацией. Она отметила, что Украине было поставлено около 600 тонн военных грузов, а также предоставлены военные инструкторы из-за рубежа, что чревато эскалацией конфликта.