В НАТО отреагировали на заявления России по Херсону Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс в курсе решения ВС РФ уйти из Херсона

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Североатлантический альянс в курсе заявлений России по выводу войск из Херсона на левый берег Днепра, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. При это Блок собирается следить за тем, как это будет происходить «на земле».

Мы слышали это заявление, мы будем смотреть, что происходит на земле, — заявил генсек.

Ранее сегодня глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. До этого он отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.