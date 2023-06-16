В НАТО не смогли договориться об обороне на случай войны с Россией Reuters: члены НАТО не смогли согласовать детальный план обороны на случай войны с Россией

Фото: nato.int

Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе не смогли согласовать детальный оборонный план Альянса, подготовленный на случай глобальной войны с Россией, сообщает Reuters. Основной причиной стало вето Турции, которое Анкара наложила из-за формулировок в отношении Кипра и других спорных территорий.

Хотя сегодня планы не были официально одобрены, мы ожидаем, что эти планы станут частью ряда итогов саммита [Альянса в Вильнюсе] в июле, — передает агентство слова высокопоставленного представителя США.

Ранее бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен допустил возможность непосредственного участия войск Альянса в российско-украинском конфликте. В числе желающих помочь Украине Расмуссен увидел Польшу и страны Балтии.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что страны НАТО вряд ли согласятся отправить на Украину свои войска. По его мнению, экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен, допустивший вероятность участия членов Североатлантического блока в украинском конфликте, не располагает достаточной информацией, чтобы делать подобные заявления.