В НАТО отказались комментировать публикацию ответов на предложения России

В НАТО отказались давать комментарии по поводу публикации в испанской газете El Pais ответов Альянса и Вашингтона на предложения России по безопасности. При этом напомнили, что ранее генсек военного блока Йенс Столтенберг уже выразил позицию НАТО по данному вопросу, передаёт РИА Новости.

Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки, — сказали агентству в Альянсе.

Один из авторов публикации Ибай Арбиде отказался раскрывать источник, от которого был получен материал. Однако заверил, что документы настоящие и были проверены на подлинность.

Обязанность любого журналиста — публиковать правду. Не думаю, что в мире есть хотя бы один журналист, который, обладая этой информацией и имея возможность её подтвердить, не опубликовал бы её, — отметил он.

Арбиде добавил, что обнародование документов вряд ли повлияет на ход дальнейших переговоров между Россией, США и НАТО. Отражённые в них позиции не имеют значительных отличий от ранее озвученных.

Комментировать публикацию не стали в Госдепартаменте США и в американском посольстве в России.

Как принято в стандартной практике, мы не обсуждаем утечки документов, — заявил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Джейсон Ребхольц.

Ранее сообщалось, что на публикацию El Pais отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России от комментариев воздержался и подчеркнул, что Россия к этому непричастна.