В НАТО осудили «ужасные и неизбирательные нападения» на Украину Столтенберг: НАТО осуждает «ужасные и неизбирательные нападения» на гражданскую инфраструктуру на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Североатлантический альянс считает непозволительными обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Twitter. По его словам, члены Альянса будут продолжать поддерживать Киев с целью отразить атаки.

Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные нападения <...> на гражданскую инфраструктуру на Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ в борьбе с агрессией <...> столько, сколько потребуется, — говорится в сообщении Столтенберга.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он попросил жителей не покидать укрытий. Также президент Украины записал видеообращение, в котором предупредил, что целью ударов являются энергетические объекты по всей стране.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями и оставлять без ответа их преступления просто невозможно. Путин подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на продолжение попыток проведения терактов на своей территории. По своим масштабам эти ответы будут соответствовать уровню угроз, заверил он.