Стало известно, когда может начаться полномасштабная война НАТО с Россией Бауэр: НАТО готовится к военному конфликту с РФ в ближайшие 20 лет

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НАТО считает, что полномасштабный конфликт с Россией может начаться в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета Альяна Роб Бауэр. По его словам, странам блока необходимо подготовиться к этому событию. Прежде всего нужно создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны, передает его слова The Telegraph.

Мы должны понимать, что наше существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми по всему спектру. Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет, — заявил Бауэр.

Все страны-участницы НАТО должны организовать свои промышленные отрасли так, чтобы они приносили максимальную пользу во время конфликта, добавил он. Заводам необходимо научиться производить оружие и боеприпасы за максимально короткий срок, уверен Бауэр.

Ранее глава военного комитета НАТО заявил, что оборонные планы Альянса были разработаны прежде всего на случай конфликта с Россией. По его словам, РФ расценивается как одна из основных угроз Блоку.