В НАТО оценили возможность применения Россией ядерного оружия Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит угрозы применения РФ ядерного оружия

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Пусковая установка «Ярс»

Североатлантический альянс не видит угрозы применения Россией ядерного оружия, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью испанской газете Pais. При этом он считает, что заявления властей РФ «сами по себе очень опасны, поскольку подрывают доверие».

Мы не видим никакой неминуемой угрозы того, что Россия применит это оружие, — заявил Джоанэ.

Накануне во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин заявил, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом. Он отметил, что страны Запада говорят об угрозе нападения со стороны Москвы, при этом сами выбирают средства поражения РФ и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.

Президент напомнил судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию России, и предупредил, что теперь последствия для возможных интервентов будут более трагичны. У РФ есть оружие, которое может поражать цели на их территории, подчеркнул Путин.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не фиксируют признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет продолжать внимательно следить за ситуацией, поскольку США «уже неоднократно слышали безответственную риторику» со стороны российского руководства касательно ядерного оружия.