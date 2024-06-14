В НАТО оценили мирное предложение Путина Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку он не считает предложение президента России Владимира Путина по Украине мирным, передает РИА Новости. По словам Столтенберга, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с оккупированных территорий.

Это предложение не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей… То есть это не мирное предложение, а предложение, предполагающее еще большую оккупацию, — заявил Столтенберг.

Сегодня, 14 июня, Путин заявил, что войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед началом переговоров с Украиной. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

При этом соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, а санкции с Москвы сняты. Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими, предупредил Путин.

Ранее зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Организация Объединенных Наций поддерживает любые решения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в нынешний момент перемирие на Украине может официально закрепить территориальные приобретения России, а потому оно неприемлемо.