НАТО объяснило наращивание присутствия в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/48aaf6ee-619c-11eb-a66d-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy /Global Look Press

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала о наращивании присутствия в Чёрном море и поприветствовала вхождение в акваторию эсминца военно-морских сил Соединённых Штатов Porter.

По её словам, наращивание присутствия происходит в ответ на действия России.

Чёрное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнёры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и её продолжающееся наращивание военной мощи в Чёрном море Альянс увеличил своё оборонительное присутствие в регионе, — сказала она.

По её словам, Североатлантический альянс строго привержен безопасности Чёрного моря, передаёт РИА Новости.

28 января в 19:00 эсминец Военно-морских сил Соединённых Штатов Porter, вооружённый крылатыми ракетами, вошёл в акваторию Чёрного моря. Российский Черноморский флот будет следить за судном, сообщили во входящем в Минобороны РФ Национальном центре управления обороной.

Накануне о приближении корабля сообщило американское посольство в Киеве. Эсминец направляется на учения морской безопасности в регионе. Там отметили, что корабли и самолёты США регулярно действуют в Чёрном море в рамках поддержки союзников и партнёров по НАТО, писал NEWS.ru.