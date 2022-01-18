В НАТО обвинили «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа. Таким образом, в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он процитировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

Произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих «Газпрому». Это манипулирование газовым рынком, — сказал Столтенберг.

Ранее по полученным из данных платформ RBP и GSA Platform сведениям стало известно, что компания «Газпром» не стала бронировать на февраль мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Также российский поставщик газа не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в феврале.

До этого сообщалось, что из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины всех имеющихся запасов газа. В данный момент запасы топлива находятся на минимальных для этого сезона уровнях за всю многолетнюю историю наблюдений.