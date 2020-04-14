В НАТО обсудят, как бороться с COVID-19, не забывая про сдерживание России

https://static.news.ru/photo/a9855db8-7ed2-11ea-8d23-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Министры обороны стран — членов НАТО обсудят методы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, при этом не забывая про свою основную задачу — сдерживание России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что даже в условиях пандемии COVID-19 Альянс намерен обеспечивать защиту граждан, в том числе от основной угрозы безопасности — «решительных действий России», сообщает ТАСС.

Мы должны продолжить нашу работу, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности, — привели слова генсека НАТО в ТАСС.

По его мнению, «решительные действия России» заключаются в помощи страны народным республикам на востоке Украины и «наращивании своего присутствия в Сирии», а также в Черноморском регионе.

Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии, — процитировали Йенса Столтенберга в ТАСС.

Генсек НАТО сообщил, что Альянс уже усилил своё военное присутствие в Черноморском регионе, а также тесно работает с Украиной и Грузией. Он отметил, что Россия продолжает сохранять военное присутствие вдоль границ НАТО и наращивает военное присутствие в Крыму, писал NEWS.ru ранее.