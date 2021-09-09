В НАТО обеспокоились учениями России и Белоруссии

Представители НАТО выразили серьёзную обеспокоенность предстоящими учениями России и Белоруссии «Запад-2021». По мнению Альянса, страны-участники не обеспечили достаточную прозрачность при проведении мероприятия, что создаёт дополнительные риски для безопасности, сообщает ТАСС.

Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно. Это особенно важно для снижения рисков, предотвращения несчастных случаев или инцидентов, когда на наших границах усиливается военная активность, — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По её словам, альянс внимательно следит за учениями. Лунгеску отметила, что при участии в учениях более 13 тысяч человек наблюдение является обязательным. Однако, в качестве наблюдателя Россия не стала приглашать НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2021» готовятся к партизанской войне с НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Марк Епископос.