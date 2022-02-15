Столтенберг: признание ДНР и ЛНР Россией нарушит Минские соглашения

Признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением минских договорённостей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Он подчеркнул, что Альянс готов обсуждать с Россией украинский вопрос, а также двусторонние отношения.

Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет ещё одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Такое признание также станет нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением Минских соглашений, — сказал Столтенберг.

Он также заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией, а также слушать озабоченности России и делиться своими.

Мы готовы обсуждать отношения НАТО — Россия, безопасность в Европе, включая Украину, снижение рисков, прозрачность, контроль над вооружениями, — заявил генсек.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно.

В свою очередь признание Россией республик Донбасса противоречит Минским соглашениям от 2015 года, поскольку пункт 11 Комплекса мер предполагает получение Донецком и Луганском отдельного статуса в составе Украины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».