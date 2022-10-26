Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Румынии Главы МИД стран НАТО проведут встречу в Румынии 29-30 ноября

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look press

Йенс Столтенберг

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте, говорится в релизе, опубликованном на сайте военно-политической организации. О повестке на текущий момент информации нет, ожидается, что генсек Альянса Йенс Столтенберг даст предварительную пресс-конференцию накануне министерского заседания.

Заседание Североатлантического совета (САС) на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте, Румыния, 29-30 ноября 2022 года. Председательствовать на заседании будет Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание министров состоится во Дворце парламента Румынии, расположенном по улице Извор, в румынской столице. Главный конференц-зал и все помещения для проведения встречи, в том числе медиа-центр, будут расположены во Дворце Парламента.

Ранее газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны сообщила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. По ее данным, законопроект не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента Блока.