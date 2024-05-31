Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что все больше стран НАТО начали разделять мнение Анкары о дипломатическом решении конфликта на Украине, передает ТАСС. По его словам, некоторые государства продолжают поддерживать Киев в военной сфере.
Турция поднимает вопрос о том, чтобы вывести решение вопроса в дипломатическую плоскость. Этим пренебрегают. Мы подчеркиваем, что проблему надо решать не только военными методами, но и посредством диалога. Если не заняться дипломатией, то это все приведет к еще большим рискам, — подчеркнул министр иностранных дел Турции.
Фидан добавил, что Анкара говорила это ранее и проговорила сегодня. Такой комментарий дипломат дал турецким журналистам в Праге, где состоялось неформальное заседание глав внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.
По словам министра, некоторые страны выразили согласие с Турцией. Однако понемногу все больше государств в НАТО начинают поддерживать точку зрения Анкары.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее уличил Североатлантический альянс в нарушении собственных правил. В НАТО предложили выделять Украине по €40 млрд в год, что противоречит правилам объединения, поскольку страна в него не входит. Сийярто напомнил НАТО о наличии оборонительных задач. Помощь Украине он назвал «задачей атаки и нападения».