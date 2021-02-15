В НАТО могут увеличить бюджет военной активности у границ с РФ

https://static.news.ru/photo/fec96c06-6f9a-11eb-8b5e-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

В НАТО могут увеличить финансирование военной активности Альянса у границ с Россией. Соответствующую инициативу обсудят министры обороны НАТО на видеоконференции 17–18 февраля. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что на этом же онлайн-собрании будет начата подготовка новой стратегической концепции Альянса. Помимо этого, министры обсудят расширение военного присутствия НАТО в Ираке, передаёт ТАСС.

Я намерен предложить расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развёртывание наших сил и боевых групп на восточном фланге Альянса, — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Ранее NEWS.ru писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение блока по миссии в Афганистане окажется непростым, учитывая риски того, что вывод войск угрожает превратить республику в убежище для боевиков. По его словам, ни в одном государстве НАТО не желает оставаться «дольше необходимого».

Он добавил, что участники террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) обязаны сдержать своё обещание: пресекать насилие, оборвать связи с другими радикальными организациями.