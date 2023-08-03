В НАТО испугались укрепления Белоруссии El Pais: страны НАТО усиливают меры безопасности из-за укрепления Белоруссии

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Страны НАТО на восточном фланге активно усиливают меры безопасности, пишет El Pais. Причиной, по информации издания, является укрепление Белоруссии и размещение в стране ЧВК «Вагнер». В частности, ряд опасений по данному поводу возник у Польши, Литвы и Латвии.

Теперь ситуация становится еще более опасной. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию, — цитирует издание премьер-министра Польши Матуеша Моравецкого.

Ранее Министерство обороны Польши приняло решение нарастить присутствие войск на границе с Белоруссией. Причиной названо нарушение вертолетами республики воздушного пространства страны. Также ведомство поручило мобилизовать дополнительные силы и средства, включая боевые самолеты.

Информация о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства с Польшей появилась 1 августа. По данным радиостанции Zet, экипажи бортов залетели на 3 км вглубь республики в районе Беловежья, развернулись и полетели обратно. МИД Польши назвал инцидент недопустимой эскалацией напряженности на границе. Ведомство вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского с требованием объяснить ситуацию.