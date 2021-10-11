В НАТО испугались экономического развития Китая

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В Киеве уверены, что международный арбитражный суд в Гааге признает Россию виновной по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году. Ранее Москва воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража, сообщается на сайте МИД Украины.

В Гааге до 16 октября пройдут слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Юрисдикционные возражения РФ касаются иска Украины, требующей признать, что...