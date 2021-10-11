В НАТО испугались экономического развития Китая

Растущее экономическое развитие Китая и его более тесное сотрудничество с Россией представляют угрозу для НАТО. КНР стремится стать ведущей экономикой мира. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи Альянса в Лиссабоне. Трансляция ведётся на сайте организации.
Столтенберг подчеркнул, что подъём Китая имеет значение для НАТО. Он считает, что КНР хочет контролировать критически важные инфраструктуры.
Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая всё более тесно с Россией, — сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что решение НАТО выслать восьмерых российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ. Речь идёт о бдительности по отношению к разведдеятельности России. При этом он отметил, что Альянс готов к диалогу с РФ и созыву совета Россия — НАТО, однако пока не было получено согласия с российской стороны.