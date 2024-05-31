В НАТО хотят воспользоваться примером Чехии в деле поставок оружия ВСУ Столтенберг: НАТО следует лучше координировать поставки оружия Украине

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Странам НАТО следует взять на себя больше ответственности в деле координации поставок вооружений Украине, чтобы минимизировать задержки, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что данный вопрос уже поднимался на обсуждениях, инициативу поддержали, передает Чешское телевидение.

На встрече [глав МИД стран НАТО] большую поддержку получила идея, чтобы НАТО больше делала для координации поставок помощи Украине, чтобы исключить задержки, — сказал он.

Столтенберг напомнил, что схемы подобного рода уже показали свою эффективность. По его словам, примером реализации идеи стала Чехия, которая организовала закупку боеприпасов для Украины в третьих странах. Кроме того, генсек НАТО рассказал также об обсуждении предложения, согласно которому страны Североатлантического альянса будут на ежегодной основе выделять $40 млрд на поддержку Киева. В завершение Столтенберг выразил мнение, что Блок должен продемонстрировать готовность оказывать длительную помощь Украине.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на €500 млн. По предварительным данным, речь идет о ракетах средней дальности IRIS-T SLM, используемых ЗРК.