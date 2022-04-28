В НАТО допустили наращивание военной поддержки Грузии и Молдавии Генсек НАТО Столтенберг счёл важной помощь Грузии и Молдавии на фоне событий на Украине

Йенс Столтенберг / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

НАТО считает необходимым оказание Грузии и Молдавии политической и практической поддержки на фоне спецоперации РФ на Украине. Блок рассматривает вопрос о наращивании этой поддержки, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в совместном заявлении с главой Европарламента Робертой Метсолой. По его словам, которые приводит РИА Новости, такое содействие должно быть оказано европейским странам, даже если они не состоят в ЕС и НАТО.

Ситуация на Украине показала НАТО важность оказывать политическую и практическую поддержку странам в Европе, которые не являются членами ни НАТО, ни ЕС, особенно Грузии и Молдавии. Мы изучаем, что мы можем сделать больше для наших партнеров в восточной части Европы, — сказал Столтенберг.

Метсола при этом отметила, что Европарламент поддерживает желание Грузии и Молдавии вступить в Евросоюз. Она добавила, что президент Молдавии Майя Санду получила приглашение выступить перед евродепутатами в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В марте представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС. Европейские дипломаты, отмечают, что упомянутые страны спешно подали заявления после начала спецоперации России на Украине.